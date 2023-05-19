Не выбрасывайте обмылки - унитаз скажет вам спасибо

От любимого мыла остался обмылок, которым уже неудобно пользоваться по назначению? Не выбрасывайте такие остатки! Вот лайфхак, как их можно применить с пользой для дома.
Нарежьте имеющиеся у вас обмылки на маленькие кусочки. Затем уложите их и мешочек, сделанный из разрезанной медицинской маски или капронового носка.
Подвесьте мешочек в бачке унитаза, только чтобы он не мешал спуску воды. В результате, при каждом смыве ваша сантехника будет самоочищаться. А если мыло было с приятным запахом, то получите двойной плюс.
Лайфхак по материалам сайта «Своими руками».