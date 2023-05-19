Не выбрасывайте обмылки - унитаз скажет вам спасибо

От любимого мыла остался обмылок, которым уже неудобно пользоваться по назначению? Не выбрасывайте такие остатки! Вот лайфхак, как их можно применить с пользой для дома.

Нарежьте имеющиеся у вас обмылки на маленькие кусочки. Затем уложите их и мешочек, сделанный из разрезанной медицинской маски или капронового носка.