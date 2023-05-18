Какие русские женские имена обожают итальянцы — оказывается, так называют своих детей

Те, кто хотя бы раз побывал в Италии, уже слышали о том, что иностранцам очень нравятся русских женские имена. Оказывается, итальянцы совсем не прочь называть этими именами своих детей. Больше всего им нравятся уменьшительно ласкательные формы, которые мы придумали к многим именам. Они звучат более нежно и привычно для нас, а для итальянцев экзотично и ласково.

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