Какие русские женские имена обожают итальянцы — оказывается, так называют своих детей

Те, кто хотя бы раз побывал в Италии, уже слышали о том, что иностранцам очень нравятся русских женские имена. Оказывается, итальянцы совсем не прочь называть этими именами своих детей. Больше всего им нравятся уменьшительно ласкательные формы, которые мы придумали к многим именам. Они звучат более нежно и привычно для нас, а для итальянцев экзотично и ласково.
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Итальянцам нравится имя Катя (Katia). Они произносят его именно так. Полная форма имени Катерина или Екатерина не вызывает у иностранцев такого восторга. И конечно же, добавьте сюда бархатистый итальянский акцент с мягкими нотками.
Еще одно имя, которое пользуется популярностью в Италии — Надия или Надя (Nadia). Надежда для итальянцев чаще всего будет именно Надей. И никак иначе. Это имя иностранцы дают и своим детям. Кстати, Надя существует и в других языках.
Наташа (Natascia). Итальянцы просто обожают имена с шипящими. Они словно смакуют его при произношении. Ну разве не очаровательно — сами итальянцы в полном восторге.
По материалам Дзен-канал Пикантная Италия