Как превратить старые духи в новый аромат с помощью одной кухонной приправы

У вас дома есть старые духи, аромат которых уже разонравился, а выкинуть жалко? Вот способ, как превратить их в новые духи с другими нотками.
Возьмите кухонную приправу кориандр – она способна изменить аромат парфюма на несколько тонов. Нужно растолочь одну чайную ложку приправы в ступке. Затем вскрыть старый флакон и смешать духи с кориандром в отдельном пузырьке.
Плотно закройте его и поставьте в темное место на десять дней. Но каждый день встряхивайте пузырек, чтобы эфирные масла приправы хорошо распределились по жидкости.
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Готовые духи процедите и залейте во флакончик, в котором будете пользоваться. Изменения в аромате вас приятно удивят.
«Именно кориандр дает такие оттенки, как роза, фиалка, лилия. Когда эти оттеночки появляются, очень красивый и приятный аромат получается», - отметила автор YouTube-канала «Обо всем с Марусей», рассказавшая этот лайфхак.