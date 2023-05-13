Как превратить старые духи в новый аромат с помощью одной кухонной приправы

У вас дома есть старые духи, аромат которых уже разонравился, а выкинуть жалко? Вот способ, как превратить их в новые духи с другими нотками.

Возьмите кухонную приправу кориандр – она способна изменить аромат парфюма на несколько тонов. Нужно растолочь одну чайную ложку приправы в ступке. Затем вскрыть старый флакон и смешать духи с кориандром в отдельном пузырьке.

Плотно закройте его и поставьте в темное место на десять дней. Но каждый день встряхивайте пузырек, чтобы эфирные масла приправы хорошо распределились по жидкости.