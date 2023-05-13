Как почистить одежду от катышек - попросите у мужа эту полезную штуку

Обидно, когда красивая вещь выглядит неприглядно из-за катышек. Но вместо того, чтобы сдирать их ногтями или лезвием, попросите у мужа наждачную бумагу.

Лучше мелкозернистую – чем деликатнее одежда, тем менее шершавой должна быть бумага. Растяните ткань и аккуратными поглаживающими движениями, двигаясь сверху вниз, счистите с нее катышки.

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Вещь сразу станет выглядеть новее. К тому же, этим способом вы ее не повредите.

Как это выглядит, показано в YouTube-канале блогера Елены Матвеевой.