Как прочистить забившийся слив в раковине с помощью коктейльной трубочки - все гениальное просто

Забилась раковина в ванной или на кухне? Заливаете средство для труб, но вода все равно не проходит? Не спешите звать сантехника и разбирать сифон. Устранить засор в сливе может помочь простой лайфхак.

Вам понадобится обычная пластиковая трубочка для коктейля. Возьмите острые ножницы и сделайте на одном из ее концов несколько косых надрезов с разных сторон. Надрезы должны быть такими, чтобы ваша гладкая трубочка стала как бы шершавой, цепляющей.

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Опускаете ее надрезанный конец в слив как можно глубже. Достаете и дивитесь тому, что зацепилось за ваш «инструмент». Скорее всего, это будут волосы и мелкий мусор. Но именно они мешали току воды.

Как это выглядит, показано в YouTube-канале «Советы для дома».