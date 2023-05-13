Щелк - и готово: как открыть банку с закручивающейся крышкой без посторонних предметов

Как часто мы страдаем, пытаясь открыть банку с закручивающейся крышкой. В помощь идут полотенце, нож и самый сильный член семьи. Но есть лайфхак, как справиться с тугой крышкой без посторонних предметов. Понадобятся только ваши руки.

Для этого нужно сложить пальцы в «замок» и зажать крышку нижними частями ладоней. Давим на торцевую часть крышки с двух сторон – в итоге вы должны услышать характерный щелчок, оповещающий, что банка открылась.

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