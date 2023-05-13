Остановите нашествие тараканов: сделайте эффективную ловушку своими руками

Тараканы в квартире – это беда, если не сказать катастрофа. Хотите поймать и обезвредить как можно больше «незваных гостей»? Можете купить дорогую ловушку от известного бренда, а можете сделать свою собственную и весьма эффективную.
Вам понадобится скотч, но не обычный канцелярский (он слишком слабый для этой затеи), а клейкая лента армированная – продается в хозяйственных и строительных магазинах.
Отрежьте две полоски по 20-25 сантиметров (длина зависит от того места, куда вы хотите установить ловушку) и склейте их вместе продольно, чтобы получилась одна толстая полоска. Загните края, чтобы можно было легко передвигать эту ловушку руками.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Скотч нужно положить клейкой стороной вверх рядом с тем местом, откуда выбегают тараканы. В центр полоски положите приманку. Лучше всего подойдет кусочек жареного мяса или что-нибудь сладкое.
Готовьтесь к тому, что тараканы в большом количестве налипнут на ваш «сюрприз» вместе со своими яйцами. Одна такая ловушка работает около трех дней.
Насколько это эффективный способ, можно посмотреть на видео YouTube-канала tebedoza.