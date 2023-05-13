Остановите нашествие тараканов: сделайте эффективную ловушку своими руками

Тараканы в квартире – это беда, если не сказать катастрофа. Хотите поймать и обезвредить как можно больше «незваных гостей»? Можете купить дорогую ловушку от известного бренда, а можете сделать свою собственную и весьма эффективную.

Вам понадобится скотч, но не обычный канцелярский (он слишком слабый для этой затеи), а клейкая лента армированная – продается в хозяйственных и строительных магазинах.

Отрежьте две полоски по 20-25 сантиметров (длина зависит от того места, куда вы хотите установить ловушку) и склейте их вместе продольно, чтобы получилась одна толстая полоска. Загните края, чтобы можно было легко передвигать эту ловушку руками.