Что мне дождик проливной: как защитить обувь от влаги - копеечное средство

Как защитить обувь от влаги, чтобы ноги остались сухими? Для этого можно использовать дорогое магазинное средство, а можно обойтись простым копеечным, продающимся в любой аптеке.

Лайфхак простой. Сначала основательно почистите свои ботинки. Затем нанесите на них вазелин толстым слоем. Тщательно распределите средство по внешней поверхности обуви, особое внимание уделите стыку около подошвы.

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