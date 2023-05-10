Русские женские имена, которые обожают французы — а нам уже приелись, обычные

Один из глянцевых таблоидов провел интересное исследование, составив список русских женских имен, которые нравятся французам. Для нас они звучат привычно и даже обыденно. Никто бы и не подумал, что эти простые имена могут вызывать такой неподдельный восторг у иностранцев. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
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Оксана
Одно из самых любимых имен у французов. И возможно это связано с тем, что женщин с таким именем можно описать одним словом — неудержимая. Оксана от природы любознательная, жадная до новых знаний, ей все время хочется учиться. Она обладает огненным темпераментом.
Кстати, Оксана является украинской формой греческого имени Ксения. Белорусский вариант пишется и произносится как Аксана, с ударением на второй слог.
Наталья
Серебро рейтинга любимых женских имен у французов у этого простого имени. Наталья — сильная духом и волей. Она порой упряма и деспотична. При этом такие качества в ней сосуществуют с нежностью и ранимостью.
Кстати, у имени Наталья, возникшем на заре христианства, есть разные переводы. Но все они в основном связаны с понятием «рождение». Также существуют варианты значения «родная», то есть связанная с родиной, отчим домом.
Елена
Бронза досталась красивому, но привычному нам имени. Елена наделена богатым внутренним миром. Эта женщина слишком доверчива. Ее эмоциональная сторона преобладает над разумом.
При этом Елена очень целеустремленная, всегда добивается своего за счет напористости. Хорошо умеет манипулировать людьми, делает это легко и непринужденно.
Кстати, Елена — женское имя греческого происхождения. Первоначальный вариант этого имени — Селена. Так древние греки называли луну.