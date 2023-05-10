Русские женские имена, которые обожают французы — а нам уже приелись, обычные

Один из глянцевых таблоидов провел интересное исследование, составив список русских женских имен, которые нравятся французам. Для нас они звучат привычно и даже обыденно. Никто бы и не подумал, что эти простые имена могут вызывать такой неподдельный восторг у иностранцев. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Оксана

Одно из самых любимых имен у французов. И возможно это связано с тем, что женщин с таким именем можно описать одним словом — неудержимая. Оксана от природы любознательная, жадная до новых знаний, ей все время хочется учиться. Она обладает огненным темпераментом.

Кстати, Оксана является украинской формой греческого имени Ксения. Белорусский вариант пишется и произносится как Аксана, с ударением на второй слог.