Не выбрасывайте кофейную гущу - из нее можно сделать натуральное средство от насекомых

Выкидываете кофейную гущу после использования? А зря. Из нее можно сделать хорошее средство для отпугивания насекомых: комаров, мух и даже тараканов.

Итак, соберите столько кофейной гущи, чтобы ею можно было заполнить небольшой стакан. Просушите ее на балконе, засыпьте в стакан и вставьте в центр фитиль свечи. Воткните вокруг 8-10 сушеных гвоздик и подожгите веревочку.