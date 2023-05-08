Не выбрасывайте кофейную гущу - из нее можно сделать натуральное средство от насекомых

Выкидываете кофейную гущу после использования? А зря. Из нее можно сделать хорошее средство для отпугивания насекомых: комаров, мух и даже тараканов.
Итак, соберите столько кофейной гущи, чтобы ею можно было заполнить небольшой стакан. Просушите ее на балконе, засыпьте в стакан и вставьте в центр фитиль свечи. Воткните вокруг 8-10 сушеных гвоздик и подожгите веревочку.
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Когда огонь дойдет до гущи, то начнет гореть медленнее, распространяя вокруг аромат кофе и гвоздики. Запах будет отпугивать насекомых, а само приспособление можно задекорировать под оригинальную свечу.
По материалам сайта «Своими руками».