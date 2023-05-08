Как отмыть засиженное мухами окно без химии и особых усилий

Окно, засиженное мухами, выглядит не очень красиво. Как его отмыть до блеска без дорогой химии? Вот старый хозяйский рецепт чистящего средства.

В емкость на 1 литр насыпаем 100 граммов порошка горчицы и заливаем до краев кипятком. Даем настояться несколько минут, затем процеживаем горчицу через мелкое ситечко.

Оставшуюся кашицу можно не выкидывать, а добавить к ней соду и чистить сантехнику. А в отвар добавляем 1-2 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды, а затем разбавляем его холодной водой, чтобы охладить.

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