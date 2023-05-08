Как надежно убрать мелкие осколки разбитого стекла с пола

Разбили бокал или другую стеклянную посуду? Крупные осколки вы, кончено же, аккуратно соберете и выбросите. Но что делать с мелкими, которые иногда бывают размером с песчинку? Они ведь почти незаметны и очень опасны, особенно когда в доме есть дети и животные.

Простой лайфхак от американского блогера Лоры Марни: вас спасен обычный детский пластин. Его очень удобно приложить к поверхности, где было разбито стекло, и собрать даже самые маленькие осколки – все они налипнут на вязкую массу и останутся в ней.

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Кусок пластилина после этого, конечно, выбросить, но, согласитесь, здоровье и безопасность стоят дороже.