Простой ритуал после использования духовки поможет содержать ее в идеальной чистоте

Мыть духовку с ее пригоревшим жиром – то еще «удовольствие». Чтобы меньше напрягаться, бывалые хозяйки советуют делать это сразу после приготовления пищи. Тогда духовой шкаф всегда будет в идеальном состоянии.
Процедура очень проста, и лучше дать ей войти в набор ваших привычек. Когда закончили запекание, и духовка еще теплая, возьмите глубокую тарелку, налейте в нее кипяток, добавьте столовую ложку средства для мытья посуды и поставьте внутрь. Закройте дверцу и займитесь другими делами, пока вода не остынет.
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Затем возьмите тряпку, намочите в этом же мыльном растворе и быстро протрите стенки и дверцу духовки. Так вы сможете содержать их в идеальной чистоте без всяких усилий. И неприятные запахи в духовке не заведутся. Регулярно поддерживать чистоту намного проще, чем потом пытаться оттереть старые загрязнения.
По материалам сайта «Своими руками».