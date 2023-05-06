Простой ритуал после использования духовки поможет содержать ее в идеальной чистоте

Мыть духовку с ее пригоревшим жиром – то еще «удовольствие». Чтобы меньше напрягаться, бывалые хозяйки советуют делать это сразу после приготовления пищи. Тогда духовой шкаф всегда будет в идеальном состоянии.

Процедура очень проста, и лучше дать ей войти в набор ваших привычек. Когда закончили запекание, и духовка еще теплая, возьмите глубокую тарелку, налейте в нее кипяток, добавьте столовую ложку средства для мытья посуды и поставьте внутрь. Закройте дверцу и займитесь другими делами, пока вода не остынет.

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