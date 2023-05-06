Как наполнить дом приятным ароматом без всякой химии

Предлагаем лайфхак, как наполнить дом приятным ароматом без химических средств. Используются только натуральные ингредиенты, а результат впечатляет.

Возьмите крупную морскую соль и любимое эфирное масло (дольше всего держатся цитрусовые ароматы). Капните в банку с солью 20-30 капель масла. Можно добавить несколько гвоздичек, палочку ванили и другие натуральные «пахучки».

Пересыпьте смесь в красивые баночки/вазочки и расставьте в разных частях дома, чтобы он наполнился ароматом.

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