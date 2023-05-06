Палочка-выручалочка: туалетная бумага в холодильнике решает сразу несколько проблем

Хозяйский лайфхак, помогающий сделать так, чтобы в холодильнике всегда приятно пахло, не накапливалась лишняя влага, и одни продукты не впитывали запах других. Ваша палочка-выручалочка - рулон туалетной бумаги! Только обработанный определенным образом.
Смешайте три чайных ложки соды и половину чайную ложку соли, 10 капель любимого эфирного масла и немного воды. Последней должно быть столько, чтобы на выходе получилась густая пастообразная масса. Распределяем ее по торцу рулона туалетной бумаги, разравниваем, а затем переворачиваем его и так же смазываем с другой стороны.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ставим обработанный рулон на полку холодильника. Теперь он выполняет функцию источника приятного запаха, а заодно не позволяет одной еде впитывать запах другой. Вместе с этим бумага будет поглощать излишнюю влагу и образующуюся в виде конденсата.
Со временем рулон напитается водой и изменит цвет. Тогда его придется заменить.
По материалам сайта «Своими руками».