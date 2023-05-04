Всего три компонента: готовим гель для стирки одежды своими руками — надолго хватит

Можно купить гель для стирки белья в магазине, а можно приготовить дома свой собственный — натуральный, гипоаллергенный и бережный к вещам в машинке.

Возьмите 900 граммов натурального мыла (хозяйственного или детского), натрите его на терке или просто нарежьте на кусочки. Залейте в тазике тремя литрами кипятка. Размешайте, чтобы мыло полностью растворилось. По желанию можно добавить краситель для мыла, чтобы средство радовало вас своим цветом.

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