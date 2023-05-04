Чтобы комары не мешали спать: как отогнать от себя насекомых с помощью женской прокладки

Есть множество способов обезопасить себя от мух, комаров и мошек в летнюю ночь. Например, протереть ставни и двери камфорным спиртом или сжечь в комнате перед сном лавровый лист.

А вот еще один лайфхак. Для него понадобится эфирное масло гвоздики или лаванды. Его следует нанести на обычную женскую прокладку, которая затем прикрепляется над кроватью или диваном, где вы будете спать.

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На несколько часов запах эфирного масла отгонит от вас комаров и мошек. А также успокоит нервы и поможет заснуть.

Такой способ предложила YouTube-блогер Марина Жукова.