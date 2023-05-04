Подсмотрено у корейской хозяйки: как приготовить экологичное домашнее средство для мытья посуды

Есть лайфхак, как можно сэкономить на средстве для мытья посуды. Не покупайте его — приготовьте свое домашнее экологичное и эффективное средство.

Возьмите кастрюльку, натрите в нее на мелкой терке 50 граммов хозяйственного мыла. Залейте его 300 мл горячей воды и перемешайте, чтобы растворилось. Затем всыпьте по три столовых ложки порошка горчицы и соды.

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Разведите все еще 700 мл горячей воды (всего 1 литр) и добавьте три-четыре столовых ложки нашатырного спирта. Последний ингредиент необязателен, но он поможет удалять с посуды нагар и засохшие частички пищи. Перемешайте, дайте остыть и перелейте готовое средство в бутылочку с дозатором. Им можно мыть любую посуду, кухонную утварь и столешницы.

Лайфхак подсмотрела у корейской хозяйки YouTube-блогер Марина Жукова.