Тереть не придется: как отмыть кухонную плитку от жира с помощью туалетной бумаги

Хотите убрать противные жирные капли с кухонной плитки, но не хотите долго и усиленно тереть? Есть способ очистить стены вокруг плиты от жира без силовой тренировки для рук.

Залейте в пульверизатор 100 мл воды и три столовых ложки любого жидкого средства для мытья посуды. Обрызгайте заляпанную жиром плитку (или дверцы кухонных шкафчиков), а сверху приклейте несколько полосок самой дешевой туалетной бумаги. Чтобы они лучше держались, тоже обрызгайте их средством.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».