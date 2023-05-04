Тереть не придется: как отмыть кухонную плитку от жира с помощью туалетной бумаги

Хотите убрать противные жирные капли с кухонной плитки, но не хотите долго и усиленно тереть? Есть способ очистить стены вокруг плиты от жира без силовой тренировки для рук.
Залейте в пульверизатор 100 мл воды и три столовых ложки любого жидкого средства для мытья посуды. Обрызгайте заляпанную жиром плитку (или дверцы кухонных шкафчиков), а сверху приклейте несколько полосок самой дешевой туалетной бумаги. Чтобы они лучше держались, тоже обрызгайте их средством.
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Через 15 минут уберите туалетную бумагу и просто протрите плитку губкой — жиру можно будет сказать пока!
Лайфхак от ведущей YouTube-канала «Это сделать легко».