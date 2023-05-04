Оконные стекла после мытья чистые и прозрачные, будто их нет — секрет в чае

Чайный пакетик. Фото: Global Look Press

Как помыть окна без разводов.

Хотите, чтобы окно после мытья блестело чистотой? Ловите неожиданный лайфхак от опытной хозяйки. Стекла будут настолько чистыми, что вам покажется, будто их нет.

Основную грязь с окон можно легко убрать с помощью воды, тряпки и жидкого дегтярного мыла. А вот дальше интереснее: нужно заварить в кружке пару пакетиков черного чая, но не для перерыва в уборке. В полученной крепкой заварке смачиваем тряпку и натираем ей очищенное оконное стекло.

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Результат: у вас не останется мутных разводов, как после обычной помывки. Стекла будут кристально чистыми и прозрачными. Эту же хитрость можно использовать для мытья зеркал.

Лайфхаком поделилась YouTube-блогер Марина Жукова.

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