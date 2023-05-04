Оконные стекла после мытья чистые и прозрачные, будто их нет — секрет в чае

Хотите, чтобы окно после мытья блестело чистотой? Ловите неожиданный лайфхак от опытной хозяйки. Стекла будут настолько чистыми, что вам покажется, будто их нет.

Основную грязь с окон можно легко убрать с помощью воды, тряпки и жидкого дегтярного мыла. А вот дальше интереснее: нужно заварить в кружке пару пакетиков черного чая, но не для перерыва в уборке. В полученной крепкой заварке смачиваем тряпку и натираем ей очищенное оконное стекло.

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Результат: у вас не останется мутных разводов, как после обычной помывки. Стекла будут кристально чистыми и прозрачными. Эту же хитрость можно использовать для мытья зеркал.

Лайфхаком поделилась YouTube-блогер Марина Жукова.