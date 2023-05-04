Смешать две жидкости — и прощайте, известковый налет и плесень в ванной

Все мечтают о чистейшей ванной. Фото: Global Look Press

Готовим дома эффективное чистящее средство.

Как избавиться от известкового налета и плесени в ванной без дорогой химии? Можно приготовить эффективный домашний раствор, смешав всего два компонента.

В пульверизатор влейте один стакан обычного белого уксуса и две столовые ложки любого моющего средства (жидкого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды).

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Взболтайте полученное средство в бутылке и распылите его на загрязненные поверхности в ванной комнате: плитку, швы, раковину, смесители, ванну, унитаз. Затем, через 10-15 минут, просто протрите их влажной губкой и вытрите насухо чистой тряпкой.

Это чистящее средство поддержит вашу ванную в идеальной чистоте, уверяют авторы сайта «Своими руками».

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