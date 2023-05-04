Смешать две жидкости — и прощайте, известковый налет и плесень в ванной

Как избавиться от известкового налета и плесени в ванной без дорогой химии? Можно приготовить эффективный домашний раствор, смешав всего два компонента.

В пульверизатор влейте один стакан обычного белого уксуса и две столовые ложки любого моющего средства (жидкого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды).

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