Как заменить бесполезное листание соцсетей на чтение книг

Любой разумный человек согласится, что читать полезно, а листать соцсети от скуки — наоборот. Как поменять второе на первое и заместить вредную привычку полезным навыком? Своим способом поделился дизайнер и блогер Дэвид Кадави.
«Каждая привычка начинается с триггера, который приводит к действию, приносящему награду. Со временем у нас вырабатывается эмоциональная вовлеченность, и цикл повторяется, — цитирует его портал «Лайфхакер». — К примеру, у вас есть привычка постоянно проверять социальные сети. Вы заглядываете в них, даже если заходили туда всего пять минут назад. Это происходит так: триггер (скука или тревога) побуждает вас зайти в социальные сети. Появление новых комментариев или лайков — это награда. Сообщения и фотографии друзей — эмоциональная вовлеченность, из-за которой вы возвращаетесь снова и снова».
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Блогер предложил три шага, как заменить соцсети на чтение книг.
1. Сократите сопротивление. Нам психологически тяжело получать такое же удовольствие от чтения книг, как от чтения постов в социальных сетях. Нам кажется, что, открывая книгу, мы берем на себя какое-то большое обязательство, ведь она длинная и читать ее долго. Но вы вполне можете разубедить себя. Для этого разрешите себе читать книги небольшими отрывками.
2. Ловите себя на желании заглянуть в социальные сети, в этот момент берите в руки книгу. Для начала лучше подойдет бумажная, ведь во время чтения на электронном устройстве может возникнуть слишком много соблазнов. Но если все-таки приходится читать с телефона, поменяйте местами иконки приложений, чтобы все соцсети и мессенджеры были не на виду, а приложения для чтения находились под рукой.
3. Откройте нужную страницу и начинайте читать. Постарайтесь избавиться от мысли, что книга — это обязательство. Начните с книги, в которой много коротких глав.
Старайтесь придерживаться этого плана хотя бы неделю, тогда ваше отношение к чтению книг начнет меняться. Вы заметите, что без особых усилий тянетесь за книгой, а не за телефоном.