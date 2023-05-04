Как заменить бесполезное листание соцсетей на чтение книг

Блогер предложил три шага, как заменить соцсети на чтение книг.

1. Сократите сопротивление. Нам психологически тяжело получать такое же удовольствие от чтения книг, как от чтения постов в социальных сетях. Нам кажется, что, открывая книгу, мы берем на себя какое-то большое обязательство, ведь она длинная и читать ее долго. Но вы вполне можете разубедить себя. Для этого разрешите себе читать книги небольшими отрывками.

2. Ловите себя на желании заглянуть в социальные сети, в этот момент берите в руки книгу. Для начала лучше подойдет бумажная, ведь во время чтения на электронном устройстве может возникнуть слишком много соблазнов. Но если все-таки приходится читать с телефона, поменяйте местами иконки приложений, чтобы все соцсети и мессенджеры были не на виду, а приложения для чтения находились под рукой.

3. Откройте нужную страницу и начинайте читать. Постарайтесь избавиться от мысли, что книга — это обязательство. Начните с книги, в которой много коротких глав.

Старайтесь придерживаться этого плана хотя бы неделю, тогда ваше отношение к чтению книг начнет меняться. Вы заметите, что без особых усилий тянетесь за книгой, а не за телефоном.