Как обезопасить одежду в шкафу от моли: метод без химии

Стариковский метод, как уберечь одежду в шкафу от гастрономических притязаний моли. Химические средства не нужны – понадобится гвоздика, запаха которой моль так не любит.
Измельчите гвоздику в кофемолке или блендере (или сразу купите молотую) и засыпьте этот порошок в маленькие мешочки из марли или капроновых носков. По одной чайной ложке в мешочек. Далее разложите эти пахнущие «бомбочки» по полкам шкафа и в карманы натуральной одежды, за сохранность которой опасаетесь.
Можно поступить и проще - разложить гвоздичный порошок по шкафу в маленьких открытых баночках. Но тогда постарайтесь не рассыпать его, когда будете доставать ту или иную вещь.
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Если же моль уже завелась, то нужно взять одежду, на которой обнаружилась дырка, положить в пакет и отправить на сутки в морозилку. В холоде личинки моли погибнут. Затем вещи стоит постирать в теплой воде с небольшим количеством нашатырного спирта. И полки шкафа тоже протереть с нашатырем.
Об этих и других советах борьбы с молью рассказывает пенсионерка Ольга Папсуева в своем YouTube-канале.