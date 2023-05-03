Как обезопасить одежду в шкафу от моли: метод без химии

Как испортить моли аппетит. Фото: Global Look Press

Лайфхак, проверенный пенсионеркой.

Стариковский метод, как уберечь одежду в шкафу от гастрономических притязаний моли. Химические средства не нужны – понадобится гвоздика, запаха которой моль так не любит.

Измельчите гвоздику в кофемолке или блендере (или сразу купите молотую) и засыпьте этот порошок в маленькие мешочки из марли или капроновых носков. По одной чайной ложке в мешочек. Далее разложите эти пахнущие «бомбочки» по полкам шкафа и в карманы натуральной одежды, за сохранность которой опасаетесь.

Можно поступить и проще - разложить гвоздичный порошок по шкафу в маленьких открытых баночках. Но тогда постарайтесь не рассыпать его, когда будете доставать ту или иную вещь. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Если же моль уже завелась, то нужно взять одежду, на которой обнаружилась дырка, положить в пакет и отправить на сутки в морозилку. В холоде личинки моли погибнут. Затем вещи стоит постирать в теплой воде с небольшим количеством нашатырного спирта. И полки шкафа тоже протереть с нашатырем.

Об этих и других советах борьбы с молью рассказывает пенсионерка Ольга Папсуева в своем YouTube-канале.

Читайте также