Как обезопасить одежду в шкафу от моли: метод без химии

Стариковский метод, как уберечь одежду в шкафу от гастрономических притязаний моли. Химические средства не нужны – понадобится гвоздика, запаха которой моль так не любит.

Измельчите гвоздику в кофемолке или блендере (или сразу купите молотую) и засыпьте этот порошок в маленькие мешочки из марли или капроновых носков. По одной чайной ложке в мешочек. Далее разложите эти пахнущие «бомбочки» по полкам шкафа и в карманы натуральной одежды, за сохранность которой опасаетесь.

Можно поступить и проще - разложить гвоздичный порошок по шкафу в маленьких открытых баночках. Но тогда постарайтесь не рассыпать его, когда будете доставать ту или иную вещь.