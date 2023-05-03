Накапайте корвалола — и ваши кастрюли засияют: бабушкин лайфхак

Домашний лайфхак, узнав о котором, вы захотите накапать корвалола. Но не в медицинских целях, а для чистоты посуды!

Оказывается, этот копеечный препарат прекрасно помогает очистить потемневшие кастрюли. Нержавеющая и алюминиевая посуда светлеет на глазах и начинает блестеть, если на нее капнуть несколько капель корвалола и потереть жесткой стороной обычной губки для мытья посуды.

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Этот «бабушкин» метод проверила автор YouTube-канала «Позитивные идеи Эх Ежики», и у нее все очистилось прямо на глазах — даже бурые пятна, которые, казалось, останутся на кастрюле навсегда. Результат домохозяйка назвала идеальным.