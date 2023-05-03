Не выбрасывайте кожуру лимона — из нее можно приготовить универсальное чистящее средство

Еще один лайфхак для чистоты в доме: готовим простое и бюджетное чистящее средство из лимонов. Им можно отмыть практически все: от кухонной плиты и духовки до ванны и раковины.
Замочите два лимона в воде с одной столовой ложкой соды на 15 минут, а затем протрите их насухо. Нарежьте лимонную цедру (можно с остатками мякоти) на небольшие кусочки и запихните их в бутылочку с пульверизатором.
Далее залейте ее наполовину уксусом, всыпьте одну столовую ложку любой соли и долейте немного жидкого средства для мытья посуды (только чтобы была пена). Остаток объема бутылки заполните обычной водой и взболтайте.
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Универсальное, натуральное чистящее средство готово! Как отмечается на сайте «Своими руками», оно эффективно удаляет известковый налет с раковины и смесителя, неприятный запах из духовки и холодильника, а также жир и нагар с плиты и посуды.