Не выбрасывайте кожуру лимона — из нее можно приготовить универсальное чистящее средство

Еще один лайфхак для чистоты в доме: готовим простое и бюджетное чистящее средство из лимонов. Им можно отмыть практически все: от кухонной плиты и духовки до ванны и раковины.

Замочите два лимона в воде с одной столовой ложкой соды на 15 минут, а затем протрите их насухо. Нарежьте лимонную цедру (можно с остатками мякоти) на небольшие кусочки и запихните их в бутылочку с пульверизатором.

Далее залейте ее наполовину уксусом, всыпьте одну столовую ложку любой соли и долейте немного жидкого средства для мытья посуды (только чтобы была пена). Остаток объема бутылки заполните обычной водой и взболтайте.