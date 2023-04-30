Мыши будут обходить дом стороной без всякой отравы: нужна соль и еще два средства

Чтобы избавиться от крыс и мышей в доме можно использовать различные отравы. Но тогда готовьтесь находить трупики животных. А еще разбросанная по углам химическая отрава не подходит тем, у кого живут домашние питомцы и маленькие дети.

Но есть и другой способ. Быстро избавиться от грызунов можно с помощью обычной поваренной соли, концентрированного настоя перечной мяты и березового дегтя. Два последних средства можно купить в аптеке.

Достаточно смешать по одной чайной ложке каждого из трех компонентов, смочить в этой смеси несколько ватных дисков и раскидать их по местам, где вы замечали непрошенных гостей.

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