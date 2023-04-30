Простое домашнее средство отмывает все - плитку, холодильник, мебель и даже унитаз

Всего лишь одно средство, приготовленное своими руками, поможет вам очистить весь дом. Желтый налет, жир, грязь – ему все нипочем. Моет плитку, холодильник, подоконник, мебель, духовку, кастрюли и даже унитаз.

Берете самое дешевое хозяйственное мыло и натираете на мелкой терке примерно на две столовые ложки. Заливаете его небольшим количество кипятка, размешиваете и ждете, пока мыло полностью растворится (примерно 5 минут). Затем добавляете столовую ложку самой дешевой зубной пасты и снова размешиваете.

Полученную смесь наносите губкой на пожелтевшие и загрязненные поверхности и оставляете на 10 минут. Затем трете уже сильнее – грязь и нагар легко отходят.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».