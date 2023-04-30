Шерсть кота не будет оставаться на одежде после стирки: легкое решение проблемы

У кого дома живут песик или котик, наверняка сталкивались с такой проблемой как шерсть питомцев. Мало того, что она везде разбросана по дому, так еще и цепляется к одежде. И даже закинув вещи в стиральную машину, от волосков не избавиться – они все равно останутся на ткани после стирки.
Что советуют по поводу этой проблемы бывалые домохозяйки? Их «палочка-выручалочка» - обычная губка для мытья посуды.
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Новенькую губку советуют класть в барабан вместе с одеждой и выбирать обычный режим стирки. Покружившись с остальными вещами, она соберет на себя шерсть домашних питомцев, а также человеческие волосы. Перестирывать или очищать одежду вручную не придется!
По материалам сайта «Своими руками».