Шерсть кота не будет оставаться на одежде после стирки: легкое решение проблемы

У кого дома живут песик или котик, наверняка сталкивались с такой проблемой как шерсть питомцев. Мало того, что она везде разбросана по дому, так еще и цепляется к одежде. И даже закинув вещи в стиральную машину, от волосков не избавиться – они все равно останутся на ткани после стирки.

Что советуют по поводу этой проблемы бывалые домохозяйки? Их «палочка-выручалочка» - обычная губка для мытья посуды.