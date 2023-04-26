Как сэкономить на покупке молочки: советы для идущих в магазин

Вынуждены экономить на продуктах? Вот несколько разумных советов, как это можно делать в категории молочки.
1. Самый простой способ сократить траты — выбирать продукты с низким процентом жирности. Как правило, чем он выше, тем больше цена.
2. Сметану в заправках, соусах и тесте можно заменить на натуральный йогурт: его баночка обойдется примерно в полтора раза дешевле. Для кремов вместо дорогих сливочного масла, крем‑сыра и сливок можно взять сметану и жирный творог.
3. Присмотритесь к сырам, которые производят в России и соседних странах, эти сорта обычно дешевле. Адыгейский ничем не хуже халуми, а сулугуни отлично заменит моцареллу и проволоне.
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Еще три совета, которые помогут сэкономить:
- Выбирайте местных производителей. Продукты от небольших компаний часто бывают даже вкуснее известных брендов. Расходы на рекламу и логистику у них не такие огромные, поэтому и цены, как правило, приятнее.
- Не покупайте расфасованные товары. Выбирая упакованные продукты, вы тратите больше и, возможно, покупаете лишнее.
- Не бойтесь брать товары собственных торговых марок супермаркетов. Их часто производят там же, где и продукты с узнаваемой этикеткой. Возможно, консервы и сыры этих марок заслуженно не вызывают доверия, но крупы, специи, мука, сахар и растительное масло у них вряд ли чем‑то сильно отличаются.
По материалам сайта «Лайфхакер»