Как оттереть жир с кухонного фартука: проверяем лайфхак

Пробуем оттереть жир с кухонного фартука. Фото: Teleprogramma.pro

Очередной совет из интернета проходит наше испытание в прямом эфире.

Кухонный фартук - это такое место, где всегда скапливается жир и грязь. Посмотрим, получится ли удалить загрязнения при помощи совета из интернета. Результат - на видео.

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