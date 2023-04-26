Как оттереть жир с кухонного фартука: проверяем лайфхак

Кухонный фартук - это такое место, где всегда скапливается жир и грязь. Посмотрим, получится ли удалить загрязнения при помощи совета из интернета. Результат - на видео.
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Пробуем оттереть жир с кухонного фартука. Фото: Teleprogramma.pro
Кухонный фартук - это такое место, где всегда скапливается жир и грязь. Посмотрим, получится ли удалить загрязнения при помощи совета из интернета. Результат - на видео.
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