«Переключалка»: Стас Ярушин поделился проверенным способом, как остановить истерику у ребенка

В интервью Наталье Подольской звезда «Универа» Стас Ярушин рассказал, как преодолевал истерики у сына Ярослава в два-три года.
«Мы позвонили сразу же психологу и посоветовались, как в таких ситуациях быть, — поделился 42-летний актер. — Нам рассказали: ловите своих детей, когда истерика начинается, и старайтесь его голову «переключать» в другую сторону. Потому что они заходят в истерику и, оказывается, ловят от этого эйфорию, ловят кайф определенный, это как наркотик».
«Мы раза два-три еще на корню эти истерики пресекали, и их больше не было. Представляешь, как это работает?! Объясню. Начинает человек входить в истерику, и я ему говорю: «Ярослав, а помнишь, Дед Мороз тебе звонил и хотел тебя с Волком познакомить? Ты будешь сейчас с Волком по телефону разговаривать?» А мы знали, что волки и динозавра ему интересны. Он успокаивался, говорил: «Да, я буду с Волком…» И все. Он переключался».
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Подольская спросила, как родителю найти такую «переключалку».
«Это надо смотреть, что ребенку в два-три года интересно, замечать и этим пользоваться», — пояснил Ярушин.
Как профессиональный психолог прокомментировал способ звездного отца, смотрите в YouTube-шоу «Ваша Наташа».