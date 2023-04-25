«Переключалка»: Стас Ярушин поделился проверенным способом, как остановить истерику у ребенка

В интервью Наталье Подольской звезда «Универа» Стас Ярушин рассказал, как преодолевал истерики у сына Ярослава в два-три года.

«Мы позвонили сразу же психологу и посоветовались, как в таких ситуациях быть, — поделился 42-летний актер. — Нам рассказали: ловите своих детей, когда истерика начинается, и старайтесь его голову «переключать» в другую сторону. Потому что они заходят в истерику и, оказывается, ловят от этого эйфорию, ловят кайф определенный, это как наркотик».

«Мы раза два-три еще на корню эти истерики пресекали, и их больше не было. Представляешь, как это работает?! Объясню. Начинает человек входить в истерику, и я ему говорю: «Ярослав, а помнишь, Дед Мороз тебе звонил и хотел тебя с Волком познакомить? Ты будешь сейчас с Волком по телефону разговаривать?» А мы знали, что волки и динозавра ему интересны. Он успокаивался, говорил: «Да, я буду с Волком…» И все. Он переключался».