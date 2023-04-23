Чтобы не пришлось выкидывать продукты: как поддерживать холодильник в идеальном состоянии

Хотите, чтобы холодильник прослужил вам дольше и не расстраивал запахами и грязью? Запомните несколько простых правил его использования.
Подстраивайте температуру под разные условия. В среднем она должна быть 1-4 градуса по Цельсию. Снижайте температуру, когда в холодильнике много продуктов или в помещении жарко. И повышайте, когда содержимого мало, чтобы сэкономить электроэнергию. Температуру в морозильной камере держите стабильной, −18 градусов. Если ваш холодильник предусматривает разморозку, проводите ее раз в год.
Регулярно убирайтесь. Устраняйте все подтеки сразу же. Протирайте ручки холодильника раз в день, а дверцу — каждую неделю. Раз в несколько дней перебирайте продукты на всех полках. Старайтесь как можно быстрее использовать те, у которых скоро истечет срок годности.
Раз в три месяца мойте внутренние полки и ящики. Не используйте хлорку и подобные чистящие средства, лучше возьмите обычное мыло или гель для мытья посуды. Если есть застарелые пятна, воспользуйтесь зубной щеткой и густой смесью соды с водой. После влажной уборки вытрите всё насухо.
Раз в год проводите генеральную уборку. Выньте штекер холодильника из розетки, отодвиньте агрегат и уберите скопившийся под ним мусор. Вытрите пыль на задней стенке. Если можете, снимите защитную решетку и аккуратно протрите от пыли вентилятор и конденсатор. После такой чистки система охлаждения будет работать эффективнее.
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Помните, что нужно хранить в холодильнике, а что — нет.
Не стоит хранить в холодильнике:
- Большинство фруктов и некоторые овощи, особенно те, которые еще недозрели. Храните их при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Это распространяется на помидоры и огурцы, картофель, морковь, лук и чеснок, тыкву, свеклу и другие корнеплоды, в том числе имбирь.
- Открытые жестяные банки, в первую очередь, с фруктами и помидорами. Если они долго стоят в такой таре, у них появляется металлический привкус. Поэтому содержимое лучше переложить в стеклянную или пластиковую посуду.
- Горячую еду. Подождите, пока она полностью остынет, чтобы не перегружать компрессор холодильника.
- Продукты с истекшим сроком годности.
- Открытые банки варенья, горчицу, сиропы. Их достаточно убрать в шкаф, куда не попадают солнечные лучи. Но на всякий случай проверьте инструкции на упаковке.
Распределите продукты по полкам.
- верхняя полка — все, что не нужно готовить: колбаса, соусы, салаты, закуски, остатки блюд, консервы;
- средняя полка — молочные продукты и яйца;
- нижняя полка — мясо и рыба;
- отсеки для овощей — фрукты и овощи, только держите их отдельно друг от друга;
- дверца — соки, заправки и остальные продукты с самым длительным сроком годности.
Избавьтесь от неприятных запахов
Убирайте сильно пахнущие продукты в контейнеры с плотной крышкой. На всякий случай держите на нижней полке тарелку с содой, она будет впитывать все запахи. Меняйте ее через каждые три месяца. Не выбрасывайте использованную соду, ей можно почистить раковину или ванну.
По материалам сайта «Лайфхакер».