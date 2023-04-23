Чтобы не пришлось выкидывать продукты: как поддерживать холодильник в идеальном состоянии

Хотите, чтобы холодильник прослужил вам дольше и не расстраивал запахами и грязью? Запомните несколько простых правил его использования.

Подстраивайте температуру под разные условия. В среднем она должна быть 1-4 градуса по Цельсию. Снижайте температуру, когда в холодильнике много продуктов или в помещении жарко. И повышайте, когда содержимого мало, чтобы сэкономить электроэнергию. Температуру в морозильной камере держите стабильной, −18 градусов. Если ваш холодильник предусматривает разморозку, проводите ее раз в год.

Регулярно убирайтесь. Устраняйте все подтеки сразу же. Протирайте ручки холодильника раз в день, а дверцу — каждую неделю. Раз в несколько дней перебирайте продукты на всех полках. Старайтесь как можно быстрее использовать те, у которых скоро истечет срок годности.

Раз в три месяца мойте внутренние полки и ящики. Не используйте хлорку и подобные чистящие средства, лучше возьмите обычное мыло или гель для мытья посуды. Если есть застарелые пятна, воспользуйтесь зубной щеткой и густой смесью соды с водой. После влажной уборки вытрите всё насухо.

Раз в год проводите генеральную уборку. Выньте штекер холодильника из розетки, отодвиньте агрегат и уберите скопившийся под ним мусор. Вытрите пыль на задней стенке. Если можете, снимите защитную решетку и аккуратно протрите от пыли вентилятор и конденсатор. После такой чистки система охлаждения будет работать эффективнее.

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Помните, что нужно хранить в холодильнике, а что — нет.

Не стоит хранить в холодильнике: