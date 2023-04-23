Устройте бактериям в унитазе вынужденную эмиграцию: всего один зубчик чеснока на ночь

Многие знают, что чеснок убивает микробы в носоглотке. Однако то же самое этот продукт сможет сделать в в вашем туалете. Не хуже, чем дорогое чистящее средство.
Чеснок обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами благодаря содержанию вещества аллицина, которое защищает от бактерий, паразитов и грибков.
Чтобы использовать эти качества пищевого продукта в борьбе с микробами в туалете, нужно всего лишь очистить зубчик чеснока и положить его в унитаз. Лучше поздно вечером, когда все домашние уже легли спать, и никто не будет пользоваться туалетом несколько часов. Пусть чеснок плавает в унитазе до утра, а затем просто смойте его.
Но проводить этот трюк следует регулярно, не менее двух раз в неделю. И тогда антимикробный эффект чеснока встанет на защиту вашего туалета.
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Кроме того, чеснок можно использовать и против желтых пятен на унитазе. Вскипятите 2,5 литра воды с тремя зубчиками. И после того, как отвар остынет, просто вылейте его в унитаз.
По материалам сайта «Белновости».