Сразу два способа: как почистить белую подошву обуви

Привести в порядок ботинки или кроссовки с белой подошвой - тот еще квест. Но на помощь придут народные средства. Смотрите наше видео и вы узнаете, какой из двух способов лучше справится с задачей.
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Обувь с белой подошвой. Фото: Teleprogramma.pro
Привести в порядок ботинки или кроссовки с белой подошвой - тот еще квест. Но на помощь придут народные средства. Смотрите наше видео и вы узнаете, какой из двух способов лучше справится с задачей.
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