Сразу два способа: как почистить белую подошву обуви

Обувь с белой подошвой

Обувь с белой подошвой. Фото: Teleprogramma.pro

Проверяем, работают ли два совета на этот счет из интернета.

Привести в порядок ботинки или кроссовки с белой подошвой - тот еще квест. Но на помощь придут народные средства. Смотрите наше видео и вы узнаете, какой из двух способов лучше справится с задачей.

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