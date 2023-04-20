Как добыть березовый сок

Нравится березовый сок? А вы пробовали когда-нибудь его собирать?

Лучшее время для этого — весна. Березовый сок собирают, когда деревья выходят из зимнего покоя и у них начинают набухать почки. В зависимости от региона и погодных условий подходящий момент наступает в марте или апреле. Когда на дереве уже появились первые листочки, сбор осуществлять не стоит. Сока практически не будет, а то, что вытечет, вряд ли будет обладать приятным вкусом.

День лучше выбрать солнечный — в пасмурную и дождливую погоду циркуляция сока не такая интенсивная. Не стоит останавливаться у деревьев, которые растут рядом с оживленными трассами, крупными поселениями и предприятиями. За соком лучше отправиться в загородную березовую рощу или в смешанный лес.

Не стоит забывать и законах. По информации Минприроды России, в лесах можно собирать сок. А вот в заповедниках и природных парках сбор запрещен. В черте городов тоже действуют запреты и штрафы.

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