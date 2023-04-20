Как добыть березовый сок

Березы

Отчего так в России березы шумят... Фото: Global Look Press

Главное — не жадничать и беречь природу.

Нравится березовый сок? А вы пробовали когда-нибудь его собирать?

Лучшее время для этого — весна. Березовый сок собирают, когда деревья выходят из зимнего покоя и у них начинают набухать почки. В зависимости от региона и погодных условий подходящий момент наступает в марте или апреле. Когда на дереве уже появились первые листочки, сбор осуществлять не стоит. Сока практически не будет, а то, что вытечет, вряд ли будет обладать приятным вкусом.

День лучше выбрать солнечный — в пасмурную и дождливую погоду циркуляция сока не такая интенсивная. Не стоит останавливаться у деревьев, которые растут рядом с оживленными трассами, крупными поселениями и предприятиями. За соком лучше отправиться в загородную березовую рощу или в смешанный лес.

Не стоит забывать и законах. По информации Минприроды России, в лесах можно собирать сок. А вот в заповедниках и природных парках сбор запрещен. В черте городов тоже действуют запреты и штрафы.

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Как собирать березовый сок

  1. Выберите подходящую березу с диаметром ствола не меньше 25–30 см на уровне груди взрослого человека. Не стоит собирать сок с молодых деревьев — он нужен им для нормального роста и развития. Поврежденные березы тоже лучше обходить стороной.
  2. На стволе с южной стороны ножом аккуратно снимите верхний толстый слой коры с участка примерно 2×2 см. Аккуратно под небольшим углом сделайте отверстие глубиной не больше 1,5 см. Расстояние от земли может составлять примерно 20–50 см или больше.
  3. Лучше всего использовать шуруповерт или дрель. Топор брать не стоит, иначе можно сильно повредить дерево.
  4. На одном дереве с диаметром до 30 см не стоит делать больше одного отверстия. При 30–40 см допустимы два отверстия, а если толщина еще больше, можно сделать три. При этом расстояние между ними должно быть не меньше 20 см.
  5. Самый простой способ собрать вытекающий березовый сок — вставить пластиковую трубочку в отверстие и направить ее в банку или бутылку. Также удобно использовать обычную медицинскую капельницу. А если под рукой нет ничего подходящего, можно взять веточку подходящей толщины и вставить в отверстие, чтобы сок стекал по ней в вашу посуду. С одного дерева не стоит брать больше 1–2 литров сока.
  6. После аккуратно извлеките свое приспособление и обязательно заделайте отверстие в стволе, иначе дерево может пострадать. Дырку нужно заткнуть деревянным колышком или замазать воском.

Кстати, натуральный березовый сок не сохранится надолго, если просто поставить его в холодильник. Уже через два-три дня он начнет киснуть, мутнеть и терять свой приятный вкус. Для долгого сохранения его обычно разливают по пластиковым бутылкам и замораживают. Но без вместительной морозильной камеры больших запасов весеннего напитка не сделать.

По материалам сайта «Лайфхакер»

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