Как добыть березовый сок

Нравится березовый сок? А вы пробовали когда-нибудь его собирать?
Лучшее время для этого — весна. Березовый сок собирают, когда деревья выходят из зимнего покоя и у них начинают набухать почки. В зависимости от региона и погодных условий подходящий момент наступает в марте или апреле. Когда на дереве уже появились первые листочки, сбор осуществлять не стоит. Сока практически не будет, а то, что вытечет, вряд ли будет обладать приятным вкусом.
День лучше выбрать солнечный — в пасмурную и дождливую погоду циркуляция сока не такая интенсивная. Не стоит останавливаться у деревьев, которые растут рядом с оживленными трассами, крупными поселениями и предприятиями. За соком лучше отправиться в загородную березовую рощу или в смешанный лес.
Не стоит забывать и законах. По информации Минприроды России, в лесах можно собирать сок. А вот в заповедниках и природных парках сбор запрещен. В черте городов тоже действуют запреты и штрафы.
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Как собирать березовый сок
- Выберите подходящую березу с диаметром ствола не меньше 25–30 см на уровне груди взрослого человека. Не стоит собирать сок с молодых деревьев — он нужен им для нормального роста и развития. Поврежденные березы тоже лучше обходить стороной.
- На стволе с южной стороны ножом аккуратно снимите верхний толстый слой коры с участка примерно 2×2 см. Аккуратно под небольшим углом сделайте отверстие глубиной не больше 1,5 см. Расстояние от земли может составлять примерно 20–50 см или больше.
- Лучше всего использовать шуруповерт или дрель. Топор брать не стоит, иначе можно сильно повредить дерево.
- На одном дереве с диаметром до 30 см не стоит делать больше одного отверстия. При 30–40 см допустимы два отверстия, а если толщина еще больше, можно сделать три. При этом расстояние между ними должно быть не меньше 20 см.
- Самый простой способ собрать вытекающий березовый сок — вставить пластиковую трубочку в отверстие и направить ее в банку или бутылку. Также удобно использовать обычную медицинскую капельницу. А если под рукой нет ничего подходящего, можно взять веточку подходящей толщины и вставить в отверстие, чтобы сок стекал по ней в вашу посуду. С одного дерева не стоит брать больше 1–2 литров сока.
- После аккуратно извлеките свое приспособление и обязательно заделайте отверстие в стволе, иначе дерево может пострадать. Дырку нужно заткнуть деревянным колышком или замазать воском.
Кстати, натуральный березовый сок не сохранится надолго, если просто поставить его в холодильник. Уже через два-три дня он начнет киснуть, мутнеть и терять свой приятный вкус. Для долгого сохранения его обычно разливают по пластиковым бутылкам и замораживают. Но без вместительной морозильной камеры больших запасов весеннего напитка не сделать.
По материалам сайта «Лайфхакер»