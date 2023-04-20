Помогут теннисные мячики: как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми

Как сделать старые махровые полотенца снова мягкими и пушистыми? Ловите лайфхак опытных домохозяек из Интернета.

Перестаньте стирать их стиральным порошком — пользуйтесь гелем для стирки. При стирке полотенец закиньте в барабан несколько теннисных мячиков. В отсек для кондиционера добавьте уксусную кислоту. Стирайте полотенца при температуре 40-60 градусов.

В итоге ваши полотенца станут мягкими и пушистыми. Вы великолепны!

Лайфхак из Telegram-канала «Женские хитрости»

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