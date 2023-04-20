Помогут теннисные мячики: как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми

Как сделать старые махровые полотенца снова мягкими и пушистыми? Ловите лайфхак опытных домохозяек из Интернета.
- Перестаньте стирать их стиральным порошком — пользуйтесь гелем для стирки.
- При стирке полотенец закиньте в барабан несколько теннисных мячиков.
- В отсек для кондиционера добавьте уксусную кислоту.
- Стирайте полотенца при температуре 40-60 градусов.
В итоге ваши полотенца станут мягкими и пушистыми. Вы великолепны!
Лайфхак из Telegram-канала «Женские хитрости»
А новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».