Помогут теннисные мячики: как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми

Полотенца

Спа для полотенец. Фото: Global Look Press

Секрет домохозяек из популярного паблика.

Как сделать старые махровые полотенца снова мягкими и пушистыми? Ловите лайфхак опытных домохозяек из Интернета.

  1. Перестаньте стирать их стиральным порошком — пользуйтесь гелем для стирки.
  2. При стирке полотенец закиньте в барабан несколько теннисных мячиков.
  3. В отсек для кондиционера добавьте уксусную кислоту.
  4. Стирайте полотенца при температуре 40-60 градусов.

В итоге ваши полотенца станут мягкими и пушистыми. Вы великолепны!

Лайфхак из Telegram-канала «Женские хитрости»

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