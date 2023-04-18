Как избавиться от мха на дачном участке

В некоторых случаях мох — это красиво. Но «зеленый ковер» удерживает влагу в грунте и не дает проникать в него кислороду, что плохо влияет на корневую систему других растений. Если не бороться со мхом, земля на участке может стать бедной и непригодной для выращивания полезных культур. А еще влажная пушистая структура этого растения становится домом для возбудителей грибковых заболеваний, которые впоследствии атакуют сад и огород.

Причины появления мха:

слишком плотный грунт;

переувлажненная почва;

плохое освещение участка;

высокая кислотность почвы.

Мох можно соскрести граблями или лопатой. Но как сделать так, чтобы он больше не появлялся на этом месте? Поскольку мох любит селиться на кислых почвах, можно сделать их более нейтральными. В новых условиях мох не сможет нормально развиваться и, скорее всего, исчезнет сам по себе.