Как избавиться от мха на дачном участке

В некоторых случаях мох — это красиво. Но «зеленый ковер» удерживает влагу в грунте и не дает проникать в него кислороду, что плохо влияет на корневую систему других растений. Если не бороться со мхом, земля на участке может стать бедной и непригодной для выращивания полезных культур. А еще влажная пушистая структура этого растения становится домом для возбудителей грибковых заболеваний, которые впоследствии атакуют сад и огород.
Причины появления мха:
- слишком плотный грунт;
- переувлажненная почва;
- плохое освещение участка;
- высокая кислотность почвы.
Мох можно соскрести граблями или лопатой. Но как сделать так, чтобы он больше не появлялся на этом месте? Поскольку мох любит селиться на кислых почвах, можно сделать их более нейтральными. В новых условиях мох не сможет нормально развиваться и, скорее всего, исчезнет сам по себе.
Для проведения данной процедуры следует дождаться сухой погоды, чтобы в ближайшие сутки прогноз не обещал дождя. Так средство успеет подействовать.
Рассыпьте гашеную известь или доломитовую муку по поверхности грунта из расчета 0,5 килограмма на квадратный метр. Перекопайте почву на полштыка лопаты. Также можно смешать гашеную известь с песком в равных пропорциях и щедро присыпать этой смесью места, пораженные мхом.
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Важно! Так как эти средства делают грунт нейтральным, не используйте их рядом с культурами, которые любят кислую почву. Например, с гортензией, можжевельником, рододендроном, пионами, голубикой и кизилом.
По материалам сайта «Лайфхакер»