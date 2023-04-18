Жир сойдет — расползется! Как отмыть плиту от липкого нагара: 5 ложек уксуса, сода и соль

Стоит только зазеваться, поставив сковороду или кастрюлю на плиту, как потом придется потратить пару часов на отмывание конфорок. Все, что убежало из кастрюли тут же прилипнет и загустеет на плите. Однако есть проверенное средство, которое без царапин отчистит любую поверхность от жирного налета.

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Берем 250 мл воды и добавляем 2 ст. ложки соли. Ставим раствор на плиту, кипятим. В отдельную миску вливаем 2 ложки пищевой соды, 5 ложек уксуса и ложку моющего средства для посуды.

Далее в солевой раствор добавляем содовый. Это средство можно использовать для мытья всей плиты, он очистит все! От жирного липкого налета не останется и следа. Проверено!