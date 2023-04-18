Жир сойдет — расползется! Как отмыть плиту от липкого нагара: 5 ложек уксуса, сода и соль

Жир сойдет — расползется! Как отмыть плиту от липкого нагара: 5 ложек уксуса, сода и соль

Плита в жиру. Фото: freepik.com

Это средство хорошо отмоет даже самую загрязненную поверхность, не оставив царапин.

Стоит только зазеваться, поставив сковороду или кастрюлю на плиту, как потом придется потратить пару часов на отмывание конфорок. Все, что убежало из кастрюли тут же прилипнет и загустеет на плите. Однако есть проверенное средство, которое без царапин отчистит любую поверхность от жирного налета.

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Берем 250 мл воды и добавляем 2 ст. ложки соли. Ставим раствор на плиту, кипятим. В отдельную миску вливаем 2 ложки пищевой соды, 5 ложек уксуса и ложку моющего средства для посуды.

Далее в солевой раствор добавляем содовый. Это средство можно использовать для мытья всей плиты, он очистит все! От жирного липкого налета не останется и следа. Проверено! 

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