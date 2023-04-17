Готовим удобрение из объедков со стола: буйное цветение на даче — оазис, соседи завидуют

Садоводы советуют подкислять почву, на которой будет высажена гортензия. Можно взять яблочный уксус (100 г на ведро воды).

Если применить для удобрения лимонную кислоту, то потребуется 2 столовых ложки на 10 литров воды. Предварительно нужно растворить вещество в небольшой емкости, а потом влить в ведро.

Поливайте кислой водой клумбу на даче весь вегетационный период с интервалом 15-20 дней.