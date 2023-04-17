Готовим удобрение из объедков со стола: буйное цветение на даче — оазис, соседи завидуют

Как добиться буйного цветения дачных саженцев на клумбах — пышность, нереальный рост обеспечены. К примеру, гортензии любят подкормку из кисломолочных бактерий.
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Берем 10 литров воды и разбавляем в ведре 2 литра кефира или ряженки. Этот продукт может остаться со стола после обеда или ужина. Получившимся раствором поливаем под корнем — строго там. Перед подкормкой лучше пролить куст водой — хватит одного ведра.
Гортензия. Фото: Global Look Press
Садоводы советуют подкислять почву, на которой будет высажена гортензия. Можно взять яблочный уксус (100 г на ведро воды).
Если применить для удобрения лимонную кислоту, то потребуется 2 столовых ложки на 10 литров воды. Предварительно нужно растворить вещество в небольшой емкости, а потом влить в ведро.
Поливайте кислой водой клумбу на даче весь вегетационный период с интервалом 15-20 дней.