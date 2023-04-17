Липкий жир на кухне отмоем за 5 минут: ложка жидкого мыла, губка — без замачивания

Всего одним подручным дешевеньким средством можно отмыть всю кухню: кафель, панели, шкафчики, столы. Больше не придется скрести и чистить загрязнения металлической губкой, царапая поверхность. Готовим моющее средство из того, что есть под рукой - никакой химии, едкого запаха и отдушек.

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Берем спиртовой раствор, его нужно чуть прогреть градусов до 40. Две столовые ложки жидкости соединяем с чайной ложкой жидкого мыла (можно натереть и растворить твердое хозяйственное мыло). Все хорошенько перемешиваем.

Наносим состав на проблемную поверхность, держим 5-10 минут и протираем губкой. Липкий жир смоется без замачивания. Пользуйтесь!