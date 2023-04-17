Вымачиваем салфетку в уксусе и соде — кладем на сковороду: нагар станет жидким и потечет

Хотите самый эффективный и просто метод, который поможет удалить въевшийся нагар со сковороды и кастрюли — ловите лайфхак опытных домохозяек. После нанесения этого средства жир превратится в жидкость и слезет сам. Больше не нужно часами держать посуду в воде, ожидая, что нагар размякнет. Есть способ и попроще.

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Насыпьте на потемневшую поверхность соду, соль, сверху застелите бумажными салфетками и полейте на них уксус. Оставьте состав пропитать сковороду. Примерно через полчаса-час, в зависимости от загрязнения, можно снять салфетки. Даже самый жесткий нагар превратится в жижу и расползется. Далее промойте губкой сковороду и наслаждайтесь ее белизной.