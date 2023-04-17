Какой режим стиральной машины тратит в 2 раза меньше порошка и энергии: теряли деньги

Мы тратим большие деньги, ежемесячно оплачивая счета за электроэнергию и воду. Казалось, бы стиральная машинка должна потреблять меньше ресурсов в сравнении с ручной стиркой, и это так. Однако даже на автомате есть программы, которые отличаются друг от друга экономным потреблением воды, порошка и энергии. А вы знали? Многие только зря переплачивали, тратя деньги впустую. Делимся самым экономичным режимом стирки, который в 2 раза меньше потребляет порошок и электричество. Учитесь!