Как с помощью укусу отмыть заплеванную жиром духовку: нагар станет жидким и стечет сам

Грязная духовка — это боль каждой уважающей себя домохозяйки. Стоит только запечь что-то на высоких температурах: курицу, мясо по-французски, жюльен, как потом многие часы уйдут на отмывание заплеванной жиром духовки. Многие хозяйки не помнят популярный в советские годы метод — нагар можно вывести одним копеечным средством. Учитесь!

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