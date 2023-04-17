Как с помощью уксуса отмыть заплеванную жиром духовку: нагар станет жидким и стечет сам

Грязная духовка — это боль каждой уважающей себя домохозяйки. Стоит только запечь что-то на высоких температурах: курицу, мясо по-французски, жюльен, как потом многие часы уйдут на отмывание заплеванной жиром духовки. Многие хозяйки не помнят популярный в советские годы метод — нагар можно вывести одним копеечным средством. Учитесь!
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Берем уксус и соду. Дорогие моющие средства бытовой химии вам не понадобятся.
Нам понадобится глубокая миска, в которую нужно влить полстакана уксуса. Ставим ее в печь на максимальной температуре и кипятим 15-20 минут. Затем оставляем духовку закрытой еще минут на 10. После того, как печь остыла, берем мокрую губку с содой и чистим поверхность внутри духовки. Далее просто смываем водой. Готово — нагар станет жидким и сползет сам. Пользуйтесь!