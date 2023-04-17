Как отмыть ржавый унитаз от желтизны: берем соду, соль, эфирное масло — работаем ершиком

Всем без исключения близка проблема немытых грязных унитазов — сколько не скреби, а налет и желтизна никуда не деваются. Эту известь не возьмут даже дорогие средства бытовой химии. К вечеру, налет снова образуется на унитазе, а вместе с ним и неприятный зловонный запах. Правда, есть одно проверенное средство. Попробуйте!
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Берем 40 г соли, 125 г пищевой соды, несколько капель вашего любимого эфирного масла.
Тщательно смешиваем в стеклянной миске все ингредиенты. Далее смываем воду в унитазе, чтобы стенки остались влажными. Аккуратно наносим состав и тщательно обрабатываем ершиком. Оставляем на 15-20 минут. Затем смываем водой. Унитаз засверкает белизной. Не благодарите!