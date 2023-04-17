Ставим на плиту грязную сковороду: двухслойный нагар сползет сам, влейте уксус — зашипит

2 ложки соды, стакан уксуса: как удалить трехслойный нагар со сковороды народным средством

Отмоем сковороду от нагара. Фото: кадр из видео, скриншот

Действенный метод — попробуйте!

Стоит только зазеваться, оставив кастрюлю или сковороду на плите, как в итоге можно получить неприятный сюрприз в виде жировых подтеков и трехслойного нагара — все в зависимости от того, какое содержимое было внутри. Отмыть такие загрязнения непросто. Даже популярные моющие средства возьмут эти отложения только после двухчасового замачивания в воде. Попробуйте проверенный годами метод, которым пользовались еще советские домохозяйки. С помощью этого средства можно эффективно и быстро отмыть всю посуду с густым нагаром.

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Что делать?

Берем стакан воды, стакан уксуса 9%, 2 столовые ложки пищевой соды.

Наливаем в загрязненную посуду воду и уксус. Ставим на огонь и доводим до кипения. Часть нагара отстанет уже на этом этапе.

Далее сковороду или кастрюлю нужно убрать с огня и высыпать в нее соду. Смесь должна зашипеть. Вылить все содержимое из посуды и промыть ее. Минутные манипуляции и ваша сковорода засияет как магазинная.

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