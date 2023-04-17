Как содой и горчицей вывести ржавчину и налет в ванной и на кухне: грязь сползет сама

Как содой и горчицей вывести ржавчину и налет в ванной и на кухне: грязь сползет сама

Кафель в ванной. Фото: freepik.com

Проверенное годам средство, которое отмоет любое загрязнение.

Сверкающая чистотой кухня и ванная - лицо хозяйки. Надоело мыть, тереть, скрести и убирать изо дня в день — воспользуйтесь проверенным средством, которое было в ходу еще у наших бабушках. Вам понадобится горчица и сода. Грязь слезет сама и без моющих средств с отдушками и жесткой химией в составе.

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На кухне с помощью горчицы можно удалить и жировые подтеки. Этот ингредиент нужно смешать с водой, приготовив что-то вроде кашицы. Этот состав отмоет любую поверхность.

Серьезный налет и даже ржавчину возьмет сода. Для этого нужно в равных пропорциях смешать горчичный порошок и соду, добавив немного воды и все хорошенько перемешав. Этот состав наносим на загрязненные участки и оставляем минут на 30. Потом промываем водой. Ванная заблестит чистотой.

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