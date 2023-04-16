Выедает грязь и пыль: дешевое народное средство для мытья пластикового подоконника

Со временем белые подоконники пластиковых окон превращаются в серые. В них очень легко въедается различная грязь, которую потом не вымоешь, сколько ни три.

Хозяйке, мечтающей о белизне, в этом вопросе поможет самый обычный аспирин. Примерно 10 таблеток (зависит от площади подоконника) измельчают в порошок, в который затем добавляется перекись водорода. В результате должна получиться густая кашица.

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Эту субстанцию наносим равномерным слоем на подоконник и оставляем на 30-40 минут. Состав выедает даже глубоко засевшие грязь, сажу и пыль, отбеливает следы от цветочных горшков и тому подобное. Надо только не забыть его смыть.

По материалам сайта «Женские хитрости».