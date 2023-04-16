Как уменьшить расход моющего средства - секрет хитрых домохозяек

Ваше моющее средство не справляется с жиром на тарелках? Приходится выдавливать еще и еще? У хитрых домохозяек есть лайфхак, как повысить эффективность моющего средства и уменьшить его расход.

После покупки бутылочки стоит засыпать в нее соль и соду, по столовой ложке на литр средства. Оба ингредиента прекрасно растворяются внутри и увеличивают чистящие способности моющего. В результате, оно меньше расходуется в процессе мытья посуды.

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По материалам сайта «Женские хитрости».