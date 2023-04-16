Паук, уходи! Какими натуральными средствами можно вывести членистоногих из квартиры

Это в кино паучок – дружелюбный сосед, побеждающий злодеев. А в жизни поселившийся в доме паук обычно вызывает страх и отвращение. Как же избавиться от такого соседства?

Специалисты советуют сначала провести генеральную уборку в помещении, собрав всю паутину влажной тряпкой. Также воспользоваться пылесосом. Еще важно избавиться от мелких насекомых, которые оставляют основы рациона пауков.

Если членистоногих много, то, скорее всего, они вылупились дома. Необходимо найти гнездо и собрать всех обитающих там существ. Так как они очень быстро разбегаются при появлении человека, лучше всего воспользоваться пылесосом. В крайнем случае, влажной тряпкой. А вот веник и совок – плохие помощники в данном вопросе.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для того, чтобы отпугнуть пауков от своего дома, есть немало химических средств (Raid, «Раптор», мелок «Машенька»). Но, когда их нет под рукой, можно воспользоваться рядом веществ с резким запахом. Восьмилапые «соседи» такое не любят.

Уксусная кислота. Разбавить 9-процентный уксус водой в соотношении 1:1 и опрыскать из пульверизатора излюбленные места пауков: углы комнат, подоконники, труднодоступные территории. Если в доме нет маленьких детей и животных, можно расставить небольшие емкости с раствором по углам, чтобы отпугнуть новых членистоногих.

Лимон и другие цитрусовые. Цедру лимона или апельсина залить кипятком, дать остыть, обработать полученным раствором помещение с помощью пульверизатора. Еще можно разложить подсушенные корочки по углам.